Sterke indikasjoner på at Russland forbereder å teste den atomdrevne missilen «Skyfall»

Nye satellittbilder viser at Russland kan være i gang med forberedelser til å teste den atomdrevne missilen «Skyfall».

CNN fikk tilgang til de nye bildene fra Middlebury Institute of International Studies.

Bildene, som ble tatt 16. august, viser det Middlebury Institute of International Studies beskriver som sterke indikasjoner på at Russland forbereder seg til å teste den atomdrevne missilen «Skyfall» på en kjent utskytningsbase nær den nordlige polarsirkelen.

Skyfall, eller Burevestnik som den heter på russisk, er et kontroversielt våpen som er designet til å overvinne amerikanske forsvarssystemer.

Les også: Russland offentliggjør video av verdens kraftigste atomvåpen noensinne detonert

Skal kunne unngå missilforsvarets radar

Forskere har fulgt med på satellittbilder fra utskytningsbasen i flere måneder, og nyere bilder skal indikere at russerne har rustet basen for det som kan mistenkes å være en oppskytning.

Ifølge bildene ble det satt opp store konstruksjoner for å beskytte både missilen og russisk mannskap fra stygt vær.

Da disse konstruksjonene ble fjernet igjen var et stort objekt synlig på oppskytningsrampen.

Middlebury Instituttets forsker og våpenekspert Jeffrey Lewis tror det dreier seg om Skyfall.

– Ved bruk av en kjernereaktor skal i prinsippet missilen kunne fly en ubegrenset rekkevidde under det amerikanske missilforsvarets radar, forklarer Jeffrey Lewis.

Han mener fortsatt det er flere ubesvarte spørsmål om hvorvidt systemene kan fungere optimalt, og det er like uklart hva slags trussel en test av disse systemene vil utgjøre for miljøet og menneskers helse.

Fortsatte testingen til tross for ulykken

I august 2019 omkom fem russiske forskere i en eksplosjon på en marinebase ved Arkhangelsk. Dette skjedde under arbeidet med en ny rakettmotor.

Hva slags rakett forskerne jobbet med å utvikle er ikke kjent, men både amerikanske eksperter og russiske medier mente den gang at det muligens var snakk om Skyfall.

Alekseij Likhatsjov, sjef for det statlige atombyrået Rosatom, sa den gang at de vil fortsette testingen av det nye våpenet til tross for ulykken.

Et «flyvende Tsjernobyl»

I etterkant av ulykken kom det fram at ulykken førte til høy radioaktiv stråling i byen Severodvinsk. Den ligger 50 kilometer øst for marinebasen. Også i Finnmark ble det oppdaget stråling, men Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i Norge har ikke fastslått at strålingen hadde sammenheng med ulykken i Arkhangelsk.

Risikoene som følger ved testing og bruk av et våpen som Skyfall har fått flere eksperter, blant annet Middlebury Instituttets Jeffrey Lewis, til å beskrive våpenet som et «flyvende Tsjernobyl».

Ifølge CNN er USA klar over at Russland kan være i gang med forberedelsene for en test av den atomdrevne missilen.