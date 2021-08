Mange omkomne etter kraftig jordskjelv i Haiti

Haiti sliter med utallige kriser, blant annet utstrakt kriminalitet som blant annet tvang Leger Uten Grenser til å stenge denne klinikken utenfor Port-au-Prince tidligere i år. De kriminelle gjengene kontrollerer også veiene til området som lørdag ble rammet av jordskjelv. Foto: Guillaume Binet / Doctors Without Borders via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Myndighetene i Haiti bekrefter at det er mange omkomne etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag. Foreløpig er det meldt om 29 døde.