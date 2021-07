Koronasmitten har økt med 50 prosent i Florida

Den siste uken er det registrert mer enn 110.000 tilfeller av covid-19 i Florida. Delstaten står for en femdel av smittetallene i USA. Foto: Marta Lavandier / AP / NTB

NTB

Antall smittetilfeller i Florida i USA har økt med 50 prosent denne uken, og det ble registrert mer enn 110.000 nye koronasmittede i delstaten.

En femdel av alle nye smittetilfeller i USA kommer fra Florida, som har opplevd seks uker med smitteøkning, opplyser delstatens helsemyndigheter.

Den siste uken ble det registrert mer enn 110.000 tilfeller, opp fra 73.000 forrige uke. Det er elleve ganger flere enn det som ble rapportert i starten av juni. Smittetallet er nå på nivå med det som ble meldt i januar, før vaksineringen startet for alvor.

Antall sykehusinnleggelser nærmer seg fjorårets toppnivå, melder Floridas sykehusforening. Mer enn 9.300 er for tiden innlagt på sykehus, opp fra 1.845 for en måned siden. Florida har flere innlagte på sykehus per innbygger enn noen annen delstat.

I alt 409 koronasmittede døde i Florida i uken som gikk, og dermed har det samlede dødstallet oversteget 39.000 siden mars i fjor.