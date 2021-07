Spedbarn døde etter grotesk knivstikking: – Samfunnet er i sjokk

Politiet har arrestert en person i Nord-Belfast da de setter i gang en drapsetterforskning. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Et spedbarn døde og et annet barn er alvorlig skadet etter et knivangrep som skjedde i Belfast i Nord-Irland tirsdag kveld.