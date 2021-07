USA og Tyskland enige om Nord Stream 2-løsning

NTB

USA og Tyskland har landet en avtale som skal løse den langvarige konflikten om den tysk-russiske rørledningen Nord Stream 2. Ukraina og Polen er kritisk.

Tysklands utenriksminister bekrefter i en Twitter- melding onsdag kveld at de har nådd en «konstruktiv løsning» med USA.

– Vi går nå tilbake til å fremme våre felles mål og overbevisninger sammen med USA når det gjelder Russland-politikken og energipolitikken. Det er bra at vi har vært i stand til å enes om konstruktive løsninger om Nord Stream 2-saken, sier Maas.

Den nesten ferdigbygde ledningen skal transportere russisk gass til Tyskland, uten å gå innom Ukraina.

Uten sanksjoner

Tyskland har i avtalen forpliktet seg til å opprette og drifte et grønt energifond til Ukraina. Tyskland og USA vil fremme investeringer verdt minst 1 milliard dollar gjennom fondet, som skal hjelpe Ukraina med blant annet energiomstilling.

USA har tidligere innført sanksjoner for å legge press på Tyskland i Nord Stream-striden. Statssekretær Victoria Nuland i amerikansk UD sa i tidligere onsdag at avtalen innebærer at rørledningen kan fullføres uten at nye amerikanske sanksjoner innføres.

«Energi som våpen»

Tyskland har forpliktet seg til å vurdere sanksjoner mot Russland dersom landet forsøker å «bruke energi som våpen», ifølge en felles uttalelse.

– Forpliktelsen er designet for å sikre at Russland ikke vil misbruke noen rørledning, deriblant Nord Stream 2, til å oppnå aggressive politiske mål gjennom å bruke energi som våpen, heter det.

Tyskland vil også gjøre alt de kan for å overtale Russland til å forlenge transittavtalen med Ukraina med ti år. Den nåværende avtalen løper til 2025.

Heftig motstand

Gassrørledningen vil gjøre det mulig for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Østersjøen.

Bekymringen blant Nord Stream 2-kritikerne har blant annet vært at det vil føre til økt russisk press mot Ukraina, siden Russland ikke lenger vil være avhengig av Ukraina som transittland for gass som går til europeiske markeder.

Rørledningen har møtt heftig motstand av blant andre Ukraina og Polen, så vel som både republikanere og demokrater i Kongressen. Frykten er at ledningen skal gi Russland for mye makt over europeisk gassforsyning.

I en felles uttalelse fra Ukraina og Polen sier de to landenes utenriksministre at rørledningen skaper nye trusler, både politisk, militært og energimessig, for Ukraina og Sentral-Europa.