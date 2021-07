Giftig røyk fra enorme skogbranner sprer seg over Sibir

NTB

Tung og giftig røyk fra veldige skogbranner sprer seg over stadig større deler av det østlige Sibir. Sommeren er den tørreste på 150 år.

Hardest rammet er delstaten Sakha helt i det nordøstlige hjørnet av Russland. Tusenvis av frivillige – menn, kvinner og barn – deltar i slukningsarbeidet og graver jordvoller for å bremse brannen.

Lokale myndigheter opplyser at hovedstaden Jakutsk og over 60 andre bosetninger i regionen lider under vegger av tykk røyk som driver østover med vinden. Innbyggere blir bedt om å bruke maske ute og ellers forsegle dører og vinduer hjemme.

Det er ikke meldt om omkomne eller skadde.

Ufattelige områder

Mandag ble det meldt om 190 ulike brannsteder. Skogforvaltningen som overvåker de enorme skogsområdene fra lufta, melder at den samlede størrelsen på de ukontrollerte brannene er rundt 7 millioner mål. Det er nesten like mye som hele tidligere Vest-Agder fylke.

Over 2000 brannmannskaper er i sving på bakken, og mange fly og helikoptre forsøker i herdig å skape våte branngater som skal beskytte hus og bosetninger.

Det er ekstremt tørre forhold over hele Russland, og det brenner mange steder. På landsbasis er det meldt om 300 ukontrollerte branner spredt over et område på 8,5 millioner mål. Over 6500 mannskaper er spredt ute i felten.

Dør ut

Mange av brannene i de ubefolkede villmarksområdene blir det ikke gjort noe forsøk på å slukke. Brannmyndighetene lar dem rett og slett brenne til de dør ut av seg selv.

– Situasjonen er svært vanskelig. Vi opplever den tørreste sommeren på 150 år her i Jakutsk. Varmen i juni måned var den høyeste som noen gang er registrert. Sammen med svært tørre, kraftige vinder som ofte oppstår her, brøt det ut omfattende skogbranner, sier guvernøren i Sacha.

Delstaten er enorm i utstrekning. Den er større enn Argentina, fire ganger større enn Frankrike. På russisk blir området omtalt som republikken Sakha. 80 prosent av landområdet er skog.