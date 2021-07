Russland avduket nytt kampfly

NTB

Russland har avduket «Sjakkmatt», landets nye og mest avanserte kampfly, og håper det vil bringe inn milliardinntekter fra salg til utlandet.

Flyet ble avduket tirsdag på en messe utenfor Moskva. Sjakkmatt er femte generasjons radarusynlige fly og omtales av det russiske nyhetsbyrået Interfax som et «fundamentalt nytt militærfly». Det skal serieproduseres over de kommende årene.

Flyet er vanskeligere å spore på radarer og har høy flygedyktighet, uttalte president Vladimir Putin tirsdag.

Ifølge eksperter er Sjakkmatt utviklet som en rimeligere utgave av det russiske kampflyet Su-57, noe som skal gjøre det enklere å selge det til utlandet.

Tirsdag kunngjorde forsvarsdepartementet i Moskva at landet har gjennomført enda en vellykket test med det hypersoniske kryssermissilet Zircon. Zircon skal være i stand til å oppnå en hastighet på 8.500 kilometer i timen. Under testen ble missilet skutt opp fra et skip i Kvitsjøen. Det traff et mål i Barentshavet 350 kilometer unna, og hastigheten var på nesten mach 7, altså sju ganger lydens hastighet, ifølge departementet.

Planen er å utstyre både krigsskip og ubåter med missilet.