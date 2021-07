Legemiddelselskaper i USA går med på å betale milliarder for opioid-krisen

NTB

Tre av de største legemiddelleverandørene i USA har gått med på å betale delstaten New York 1,18 milliarder dollar som følge av opioidkrisen i landet.

Forliket som ble kunngjort tirsdag, gjør at de tre legemiddelleverandørene McKesson, Cardinal Health og AmerisourceBergen får trekke seg fra en pågående rettssak i delstaten – mot at de betaler en sum på 1,18 milliarder dollar, som tilsvarer 10,6 milliarder kroner.

Tidligere har også legemiddelselskapet Johnson & Johnson inngått et forlik med delstaten og sluppet rettssak.

Lokale myndigheter opplyser at et større søksmål mot alle de fire nevnte selskapene er i ferd med å ende med et forlik verdt hele 26 milliarder dollar. Avtalen innebærer angivelig at Johnson & Johnson skal slutte å produsere opioider i ti år.

Aggressiv markedsføring av sterkt vanedannede smertestillende har av mange blitt sett på som utløsende for opioidkrisen i USA, som har ført til flere overdosedødsfall enn trafikkulykker i landet.