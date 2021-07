Jente (15) filmet mens hun ble seksuelt trakassert av mann – nå risikerer han 15 års fengsel

Vincent Kopacek (76) skal angivelig ha utsatt en 15 år gammel jente for seksuell trakassering på et fly fra Texas til Montana i USA.

Den 8. juli ble tenåringsjenta sittende foran 76-åringen på et fly. Etter hvert så hun noen som legge hendene på setet hennes.

Vincent Kopacek skal så ha begynt å beføle kroppen til jenta, står det i en erklæring fra FBI-agenter som etterforsket saken.

Det skriver New York Post.

Filmet seksuell trakassering

Videre under flyturen tok Kopaeck, ifølge jenta, et hardt grep rundt armen og og midjen hennes, og befølte overkroppen hennes.

Den traumatiserte tenåringen filmet 20 korte videoer og tok flere bilder for å dokumentere hendelsen. En av videoene viser mannen som beføler brystpartiet til jenta, ifølge FBI.

Jenta som går under navnet «AG», prøvde flere ganger å endre sittestilling for å unngå å bli befølt av mannen. Hun reiste seg også for å gå på do, kun for å komme seg vekk fra ham, står det i tiltalen, ifølge New York Post.

Risikerer 15 års fengsel

Etter at jenta og foreldrene kom fram til hotellet sitt, fortalte tenåringen om hva som hadde skjedd. Foreldrene ringte deretter politiet.

Myndighetene sporet opp mannen og siktet ham for overgrep, voldelig seksuell trakassering og forsøk på seksuelt misbruk av en mindreårig.

Han unnslapp fengselsdom ved den første høringen i den føderale domstolen i Montana, ifølge rettsdokumenter.

Kopacek risikerer 15 års fengsel, en bot på 250.000 dollar, noe som tilsvarer rundt 2,2 millioner kroner og fem års betinget fengsel dersom han blir dømt.