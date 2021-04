Opprop mot Googles eierselskap: Ta sextrakassering på alvor

Oppropet ble lagt ut på nett fredag. I et åpent brev anklages gigantselskapet for å beskytte, og i noen tilfeller belønne, de som er ansvarlige for seksuell trakassering, mens ofrene lider.

– Alphabet har ikke et trygt miljø for dem som er utsatt for trakassering på arbeidsplassen. Selv når personalavdelingen bekrefter at det har skjedd trakassering, blir det ikke tatt grep for å beskytte varsleren, heter det i oppropet, som raskt fikk over 1.000 underskrifter.

En talsperson for Google opplyser at selskapet er fullstendig klar over hvor viktig det er å beskytte varslere.

– Vi jobber for å støtte og beskytte folk som varsler, grundig granske alle påstander og ta grep mot påstander som lar seg underbygge, sier talspersonen.