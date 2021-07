Enorme ødeleggelser etter flommen i Tyskland og Belgia – dødstallet fortsatt uavklart

Flomvannet står høyt på denne kirkegården i Altenahr, to mil vest for Bad Neuenahr-Ahrweiler. Thomas Frey / DPA via AP / NTB

Redningsarbeidere lette fredag etter hundrevis av mennesker det ikke er gjort rede for etter flommen i Tyskland og Belgia. Nær 130 er døde og over 360 er skadd.

Europa ser konsekvensene av «skrekkflommen» som så langt har tatt minst 129 menneskeliv i Belgia og Tyskland. Det fryktes at flere ofre kan ligge klemt mellom ruinene av bygninger, trær, kraftledninger og biler tatt av stormen.

I tillegg er deler av Frankrike, Luxembourg og Nederland også hardt rammet av det voldsomme regnet som har forårsaket ekstreme oversvømmelser i historiske byer og landskaper i Vest-Europa de siste dagene.

Krisen har vært verst i de tyske delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, hvor totalt 106 mennesker har mistet livet, ifølge nyhetsmagasinet Focus' nettside.

Et dronebilde fra Blessem-distriktet Erftstadt i Tyskland fredag.

Mange savnede

I Tyskland og Belgia er flere hundre savnet. Redningsarbeidere, inkludert brannfolk, politibetjenter og soldater, jobber på spreng.

I Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz er om lag 1.300 mennesker ikke gjort rede for, men det skyldes til dels at mobilnettet er nede og at det dermed er vanskelig å få kontakt med folk.

– Vi tror det kan være 40, 50 eller 60 som er savnet. Når man ikke hører fra folk på lenge, får man bange anelser, sier delstatens innenriksminister Roger Lewentz.

I tillegg til problemer med telenettet, hindrer oversvømte veier og jernbaner, samt broer under vann, redningsmannskapene å nå fram.

Innbyggere blir evakuert med båt eller fløyet i sikkerhet av redningshelikopter etter å ha klatret opp på taket av husene sine.

Det er også akutt mangel på rent drikkevann i deler av den kriserammede regionen.

Verste siden krigen

Uværet er en av de verste værkatastrofene siden andre verdenskrig i Tyskland. Det er spådd mer regn i dagene som kommer, og vannstanden stiger faretruende i Rhinen, Ruhr og sideelvene.

Byen Altenahr er ett av stedene i Rheinland-Pfalz som er hardt rammet av ekstrem nedbør og flom. Foto: Thomas Frey / DPA via AP / NTB

Jordsmonnet er mettet av vann, reservoarer flommer over, og elver går over sine bredder. Desperate innbyggere har søkt tilflukt på hustak mens redningshelikoptre sirkler over hjemmene deres.

Gater og hus ligger under vann, og veltede biler ligger blant trær og bygningsrester alle steder der flommen har passert. I den lille byen Schuld har flere hus kollapset fullstendig.

Redningsarbeidere hindres av blokkerte veier, strømbrudd og manglende mobilnett, ikke minst i Eifel-regionen mellom Rhinen og Belgia. Der er flere landsbyer forvandlet til hauger av murstein og tømmerbjelker som ikke kunne motstå de fossende vannmassene.

Funksjonshemmede omkom

Blant de omkomne i Tyskland er tolv beboere fra et hjem for funksjonshemmede i byen Sinzig sør for Köln, som natt til torsdag ble fanget i vannmassene.

I nabobyen Euskirchen har minst 20 mennesker mistet livet, og det er frykt for at en demning i nærheten kan briste.

– Jeg frykter at vi først om noen dager kommer til å se omfanget av denne katastrofen, sa statsminister Angela Merkel i Washington, der hun torsdag besøkte president Joe Biden.

Om lag 15.000 personer fra tyske redningstjenester, politi og hæren er satt inn i de verst rammede områdene.

Minst 23 døde i Belgia

Så langt har totalt 23 personer omkommet i flommen i Belgia. Ifølge Belgias statsminister Alexander De Croo er flommen den verste naturkatastrofen i landet noensinne.

– Vi avventer det endelige dødstallet. Men dette er en katastrofe uten sidestykke, sa De Croo fredag ettermiddag.

Den største byen øst i Belgia, Liege med 200.000 innbyggere, er hardt rammet etter at elva Meuse gikk over sine bredder. I Pepinster ved Liege gikk en redningsoperasjon galt torsdag, da en båt kantret og tre eldre forsvant i vannmassene.

I den nederlandske byen Maastricht er tusener av mennesker evakuert. Myndighetene har sendt 70 soldater til Limburg-provinsen for å hjelpe til med evakuering og fylling av sandsekker.

Klimaendringer

Uværet har brått gjort klimaendringer til en viktig sak i den tyske valgkampen som er i startgropen.

Innenriksminister Horst Seehofer gjør det klart at ekstremværet har en sammenheng med klimaendringer og sier at Tyskland må forberede seg mye bedre.

Fordi en varmere atmosfære holder mer vann, vil klimaendringer føre til økt risiko for intens nedbør og oversvømmelser.