Tyske myndigheter opplyser torsdag kveld at minst 59 mennesker har mistet livet i flommen sørvest i landet. Belgiske medier melder om minst åtte dødsfall, noe som gir et samlet dødstall på 67 så langt, ifølge AFP.

Flere titall er også savnet i vannmassene, og det fryktes at tallet på døde vil stige i timene som kommer.

Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz i Tyskland er hardt rammet etter flere dager med ekstreme nedbørsmengder. Jordsmonnet er mettet av vann, reservoarer flommer over og elver går over sine bredder.

I deler av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.

Sjokkert Merkel

– Jeg sørger over dem som har mistet livet i denne katastrofen, sa statsminister Angela Merkel, som torsdag var på besøk i Washington. Hun ga uttrykk for sjokk over omfanget.

– Vi vet ikke antallet ennå. Men det vil bli mange, sa hun. Merkel lovet å gjøre alt som er mulig for å finne savnede, og føyde til:

– «Kraftig regn og flom» dekker ikke det som har hendt i det hele tatt.

200 soldater i panserkjøretøy er satt inn for å hjelpe folk i Nordrhein-Westfalen, og i Rheinland-Pfalz forsøker 70 soldater i tunge kjøretøy å ta seg fram gjennom dypt vann til isolerte landsbyer.

En fortvilet bileier ser på vannets herjing i Hagen vest i Tyskland. Foto: DPA / AP / NTB Foto: Roberto Pfeil / AP

Hus raste sammen

Blant de hardest rammede tyske småbyene er Schuld i Eifel-distriktet, som ligger mellom Rhinen og Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz. Her har en rekke hus rast sammen og flere titall personer er ikke gjort rede for.

Situasjonen var uoversiktlig også i Koblenz torsdag, og i Ahlweiler-distriktet ble folk reddet fra hustak med helikopter og gummibåter. Redningsarbeidet ble imidlertid gjort vanskeligere av at mange veier var uframkommelige, og at tele- og datanettet til tider var nede.

– Folk har mistet livet, noen er savnet og mange er fortsatt i fare, sa Rheinland-Pfalzs regjeringssjef Malu Dreyer i regionforsamlingen.

– Vi har aldri før sett en slik katastrofe, det er virkelig ødeleggende, sa hun.

I elva Ruhr i Hattingen i Nordrhein-Westfalen ble det registrert 1.450 kubikkmeter vann per sekund torsdag ettermiddag, omtrent 20 ganger mer enn det normale gjennomsnittet.

I byen Wetter nådde vannstanden 7,21 meter, noe som er ny rekord.

Evakuering i Liege

I Belgia evakuerte myndighetene i Liege nabolag langs elva Meuse. De advarte om at den allerede flomstore elva kunne stige ytterligere 1,5 meter.

En brannmann i dypt vann i Kordel i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Foto: Harald Tittel / dpa via AP / NTB

– Innbyggere i Liege som fortsatt har muligheten til å evakuere, bes om å gjøre det, heter det i en uttalelse fra myndighetene i byen.

– Hvis evakuering ikke lenger er mulig, rådes beboerne til å gå opp i etasjene og ikke ta noen sjanser, står det videre. Det advares om at forholdene er ekstraordinære.

I Pepinster nær Liege kantret en liten båt under en redningsoperasjon, og tre eldre personer forsvant i flomvannet.

– Dessverre ble de raskt slukt av vannmassene. Jeg frykter at de har mistet livet, sier ordfører Philippe Godin.

Utilgjengelige småbyer

Motorveier er stengt, Rhinen er stengt for trafikk, hundrevis av mennesker er evakuert, og det er store materielle skader med oversvømte kjellere og nedblåste trær. Gater er forvandlet til strie elver, og biler føres av gårde med strømmen.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vi har mange oversvømte veier og landsbyer som ikke lenger er tilgjengelige, sa distriktsadministrator Julia Giesekind fra byen Daun i Vulkaneifel-distriktet onsdag.

Deler av Nordrhein-Westfalens hovedstad Düsseldorf ble evakuert onsdag i påvente av at elva Düssel skulle gå over sine bredder.

En bil er begravet i masser etter flom i Hohenlimburg-området i Hagen i Tyskland torsdag. Ødeleggelsene er store Foto: Julian Stratenschulte / AP

Klimaendringer

Varsel om kraftige nedbør og oversvømmelser er også utstedt i Limburg-provinsen i det sørøstlige Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan gå over sine bredder. I Tsjekkia er motorveien til Praha stengt.

I det nordøstlige Frankrike er det også oversvømmelser og stengte veier etter nattens kraftige regnvær. En jernbanelinje til Luxembourg er stengt, og brannmenn evakuerer folk som er isolert av vannmassene.

En talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, kalte situasjonen i de verst rammede områdene fryktelig.

– Selv om ikke hver eneste hendelse, hver eneste oversvømmelse har med klimaendringer å gjøre, forteller forskerne oss at dette vil skje hyppigere og med større intensitet som følge av klimaendringene, sier han.