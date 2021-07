Indonesiere hamstrer «mirakelkur» mot coronasykdom

NTB

Indonesiere tømmer apotekene for ivermektin etter påstander i sosiale medier om at legemiddelet er en «mirakelkur» mot coronasykdom.

Indonesia sliter med sitt verste utbrudd av coronaviruset siden pandemien startet, og myndighetene rapporterer om hundrevis av dødsfall hver dag. Det har gjort mange desperate, og etter virale innlegg i sosiale medier som påstår at legemiddelet ivermektin kan kurere koronasykdom, strømmer indoesierene til apotekene.

Tidligere fiskeriminister Susi Pudjiastuti, som har 2,5 millioner Twitter-følgere, mener legemiddelet er «verdt å prøve».

– De som kommer, viser fram et skjermbilde som viser at ivermektin kan kurere covid, sier sjefen for et farmasøytisk salgslag på et marked i hovedstaden Jakarta. Han sier etterspørselen har presset prisen på ivermektin i været, og at lagrene deres nå er tomme for legemiddelet.

Ivermektin-tabletter brukes vanligvis i behandlingen av lus og andre parasittinfeksjoner. Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs legemiddelbyrå (EMA) har tidligere sagt at tilgjengelige data ikke støtter bruk av ivermektin mot koronasykdom.