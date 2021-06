Britney Spears klar for å uttale seg i retten – frykter faren sin

Britney Spears i Los Angeles under premieren på filmen Once Upon a Time in Hollywood i 2019. Artisten, som fyller 40 år i desember, prøver å bli kvitt faren som sin verge.

NTB

Britney Spears (39) skal onsdag gi sin egen versjon av formyndersaken i retten. Popstjernen forsøker å bli kvitt farens kontroll over penger og karriere.

I 13 år har faren James Spears vært hennes verge og kontrollert pengene hun har tjent som popstjerne. Trolig kan formuen hennes være verdt mer enn 50 millioner dollar, skriver AP.

Det er knyttet voldsom interesse til Spears' forklaring i rettsmøtet, ikke minst fordi fansen hennes har engasjert seg kraftig i hennes situasjon. Kampanjen #Free Britney er blitt et stort fenomen på nett, og dokumentarfilmen «Framing Britney Spears» tar for seg saken.

Hvis ikke dommer Brenda Penny tar en annen beslutning i siste liten, vil rettsmøtet i Los Angeles der Spears skal snakke via videooverføring være åpent.

Formynderordningen kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Voldsomt engasjement

De som engasjerer seg i #Free Britney, mener stjernen nærmest holdes fanget i en situasjon der hun nektes grunnleggende personlig frihet.

Men nesten alle tilhengerens påstander – som at Spears ikke har kontroll over sine egne kontoer i sosiale medier, at hun ikke får kjøre bil som hun vil eller ikke kan ha telefon, eller at hun trues til ikke å kritisere formynderordningen offentlig – avvises på det sterkeste av dem som står nær henne, eller er involvert i ordningen, skriver CNN.

De påpeker blant annet at hun fram til nå ikke har bedt om at formynderordningen avvikles.

I rettsdokumenter har Spears selv også uttalt at ordningen reddet henne fra en kollaps og fra å bli fullstendig utnyttet og finansielt ruinert.

Fans av popstjernen Britney Spears utenfor rettssalen i mars. Onsdag skal hun selv forklare seg i et åpent rettsmøte.

Større kontroll

Britney Spears har selv bedt om onsdagens rettsmøte, gjennom sin rettsoppnevnte advokat Samuel Ingham III. Hva hun har tenkt å si, er ikke blitt antydet.

Ferske rettsdokumenter viser imidlertid at hun har bedt om større kontroll over formynderordningen og om at faren skiftes ut som verge.

Gjennom Ingham har Spears sagt at hun frykter faren, og at hun ikke vil gjenoppta karrieren sin så lenge han har kontroll.

I en tidligere avgjørelse har retten redusert James Spears rolle. Han deler nå det finansielle ansvaret for datterens penger med firmaet Bessemer Trust.

Store oppslag

Dokumenter fra tidligere rettsforhandlinger viser at vergen blant annet regulerer når Britney Spears kan møte sønnene, som er 14 og 15 år gamle. Det er i dag guttenes far, artisten Kevin Federline, som har full foreldrerett.

I 2007 og i 2008, rett etter at hun fikk guttene, fikk hun psykiske problemer. Saken resulterte i store oppslag og konflikter med mediene, og paparazzier fulgte alle hennes bevegelser.

Da hun mistet foreldreretten til sønnene sine, nektet hun å gi fra seg barna etter et besøk. Etter hvert ble hun innlagt til psykiatrisk behandling, og en ordning med verge kom på plass.

Overgangsfase

I forrige uke sa Spears på Instagram at hun ikke visste om hun noen gang kom til å opptre igjen.

– Jeg aner ikke, svarte hun på spørsmål fra fansen.

– Jeg har det gøy om dagen. Livet mitt er i en overgangsfase, og jeg har det bra. Det er alt!