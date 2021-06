Utsatte hangarskip for over 18 tonn med eksplosiver

Det amerikanske sjøforsvaret har offentliggjort en video der USAs nyeste og mest avanserte hangarskip blir utsatt for 18 tonn med eksplosiver. Eksplosjonen ble målt til en styrke tilsvarende et mindre jordskjelv.

Forrige uke offentliggjorde det amerikanske sjøforsvaret en video der hangarskipet USS Gerald R. Ford blir utsatt for en såkalt «Full Ship Shock Trial». Eksplosjonen ble gjennomført i forbindelse med testing av hangarskipets evner til å takle stridstilstander, ifølge BBC.

– Det amerikanske sjøforsvaret utfører slike eksplosjonstester på alle nye skipsdesign for å bekrefte at krigsskipene kan imøtekomme krav til oppdrag der skipene kan utsettes for stridssituasjoner, uttaler det amerikanske sjøforsvaret ifølge australske ABC News.

I videoen kan man se eksplosjonen forårsake en kraftig sjokkbølge etterfulgt av en enorm vannsøyle.

Testen fant sted utenfor den amerikanske østkysten.

Tilsvarer et mindre jordskjelv

US Geological Survey, USAs offentlige geologiorganisasjon, registrerte eksplosjonen som et jordskjelv med en styrke på 3,9 på Richters skala. På skalaen kategoriseres denne styrken som et mindre jordskjelv.





I etterkant av av eksplosjonen og øvrige tester skal hangarskipet moderniseres, repareres og vedlikeholdes i et halvt år før det blir utstasjonert.









Avansert kjempe

USS Gerald R. Ford er 333 meter langt, 77 meter høyt og veier 100 000 tonn fullastet. Skipet ble satt i tjeneste i 2017 og er det amerikanske sjøforsvarets nyeste og mest avanserte hangarskip.





Skipet er oppkalt etter USAs tidligere president Gerald R. Ford.