WHO: Over 700.000 selvmord i 2019

NTB

Over 700.000 personer tok sitt eget liv i 2019. Selvmord utgjør dermed 1 prosent av alle dødsfall i verden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selv om selvmordsraten har falt med 36 prosent fra 2000 til 2019, er tallet fortsatt for høyt, mener WHO.

Coronapandemien har dessuten økt mange av risikofaktorene for selvmord, slik som arbeidsledighet, økonomiske problemer og selvisolering, noe som kan medføre høyere tall når statistikken for 2020 er klar.

WHO sier at land kan forhindre selvmord ved å sikre at unge mennesker er i stand til å takle emosjonelle og sosiale kriser, samt gjøre det mulig for folk med selvmordstanker å få hjelp.

For dem mellom 15 og 29 år var selvmord den vanligste dødsårsaken etter trafikkulykker, tuberkulose og vold.

Menn begår oftere selvmord enn kvinner. Av 100.000 menn begår 12,6 menn selvmord. Kvinneandelen er 5,4.

I Norge ble det registrert 639 selvmord i fjor. 467 av dem var menn.

Det finnes en rekke hjelpetelefoner for dem som har selvmordstanker.