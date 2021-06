Kina sørger over dødsfallet til kjent gris

NTB

Grisen som ble nasjonalhelt i Kina etter å ha overlevd 36 dager under ruiner etter et kraftig jordskjelv i 2008, er død.

Zhu Jianqiang, som betyr «sterk gris», ble 14 år gammel. Han overlevde jordskjelvet med en styrke på 7,9 i Sichuan-provinsen sørvest i landet.

Over 87.000 personer døde i skjelvet. Grisen overlevde på regnvann og trekull, og hans mirakuløse historie ble hylles som et symbol på viljen til å overleve.

Vitner fortalte at grisen hadde gått såpass ned i vekt at den lignet mer på en geit.

Et museum nær Chengdu kjøpte grisen for rundt 4.000 kroner. Der levde han som en turistattraksjon fram til døden inntraff som følge av alderdom og utmattelse.

Mange kinesere har uttrykt sine kondolanser i sosiale medier.

– Det er virkelig et sterkt dyr, ikke bare for å overleve jordskjelvet, men også for de 13 årene etterpå, heter det i et populært innlegg på Weibo, som er Kinas svar på Twitter.

Grisen ble kåret til «årets dyr» i Kina i 2008 fordi den «tydelig illustrerte håpet om å aldri gi opp».