Uro i gatene i Tunisia etter demonstrasjon mot politivold

NTB

Ungdommer støtte sammen med politi i Tunisias hovedstad lørdag kveld, noen timer etter en demonstrasjon mot politivold.

Flere titalls ungdommer kastet gjenstander, blant annet fyrverkeri, mot politi nær en politistasjon i arbeiderklassebydelen Sidi Hassaine lørdag kveld.

Politiet svarte med å bruke tåregass.

Bydelen har vært preget av sinte demonstranter siden tirsdag da en mann døde etter å ha blitt pågrepet av politiet, mistenkt for å ha langet narkotika, ifølge lokale medier.

Familien hans anklager politiet for å ha slått ham i hjel. Myndighetene har startet gransking av hendelsen.

Tidligere lørdag demonstrerte flere titalls venstreradikale aktivister og innbyggere i bydelen foran innenriksdepartementet for å protestere mot dødsfallet. Departementet avviste før helgen at han døde som følge av politiets behandling.

Tunisias uavhengige menneskerettighetskommisjon opplyste torsdag at hendelser av denne typen medfører risiko for at folks tillit til staten og dens institusjoner blir undergravet.