Minst 138 drept i angrep i Burkina Faso

Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kabore, her i Paris i forbindelse med et økonomisk toppmøte i mai. Kabore fordømte lørdag angrepene som kostet minst 138 mennesker livet nord i Burkina Faso. Foto: Ian Langsdon / AP / NTB

NTB

Minst 138 mennesker, de fleste sivile, ble natt til lørdag drept i de mest dødbringende angrepene i Burkina Faso siden 2015.

Det antas at militante islamister står bak massakrene nord i landet. Utover dagen lørdag steg dødstallet etter hvert som sårede døde av skadene, og nye lik ble funnet.

President Roch Marc Christian Kabore fordømte drapene som skjedde nær grensen til nabolandene Mali og Niger. Her har islamister med bånd til IS og al-Qaida de siste årene angrepet både sivile og soldater.

Han manet til samhold mot angriperne og fordømte angrepet i landsbyen Solhan, der minst 100 personer ble drept.

– Barbarisk og avskyelig, sa presidenten.

Tidligere ble det også meldt om et angrep mot byen Tadaryat, der uidentifiserte personer drepte 13 sivile, ifølge landets sikkerhetstjeneste. I tillegg ble en væpnet frivillig drept. En lokal kilde bekrefter dødstallet i Tadaryat.

Satt i brann



Angrepet mot Solhan fant sted natt til lørdag da væpnede personer tok seg inn i landsbyen.

– Tallet på drepte er ikke endelig fastslått ennå, men det er rundt 100 menn og kvinner i ulike aldre, sier en kilde i sikkerhetstjenesten. Regjeringen bekrefter anslaget.

Rundt klokken 2 ble stillingene til den lokale selvforsvarsstyrken VDP angrepet. Styrken samarbeider med regjeringsstyrkene i Burkina Faso. Angriperne gikk deretter løs på sivile hjem og begynte rene likvideringer, ifølge en lokal kilde. Regjeringen opplyser at både det lokale markedet og boliger ble satt i brann.

En sikkerhetskilde frykter at dødstallet kan stige.

Dårlig trent



VDP ble etablert i desember 2019 for å hjelpe det dårlig utrustede forsvaret i landet i kampen mot islamistgruppene. Så langt er mer enn 200 medlemmer av styrken blitt drept, ifølge en opptelling AFP har gjort.

De frivillige medlemmene får bare to ukers trening før de settes inn for å hjelpe sikkerhetsstyrkene.

Myndighetene i Burkina Faso erklærte lørdag tre dagers landesorg etter massakrene.

Hardt presset



Solhan ligger rundt 15 kilometer fra Sebba, som er den største byen i Yagha-provinsen. Landsbyen har vært rammet av flere angrep de siste årene.

Den 14. mai besøkte forsvarsminister Cheriff Sy og en gruppe militære toppledere Sebba for å forsikre befolkningen om at livet hadde vendt tilbake til det normale etter en rekke militæroperasjoner for å slå opprørerne ned.

Burkina Faso har siden 2015 vært hardt presset for å slå tilbake mot hyppige angrep fra flere jihadistgrupper. Angrepene begynte i nord nær grensen til Mali, men har siden spredt seg til andre regioner, særlig øst i landet.

Rundt 1.400 mennesker er hittil drept, og over 1 million er drevet på flukt.