William og Harry kritiserer BBC etter Diana-intervju

Prins William sier i en uttalelse at BBC sterkt bidro til morens frykt, paranoia og isolasjon. Foto: ITN via AP / NTB

NTB

Prinsesse Dianas sønner William og Harry fordømmer BBC og en journalist for å ha brukt uhederlige metoder for å få Diana til å stille til intervju i 1995.

– Det gjør meg utrolig trist å vite at feilene BBC gjorde sterkt bidro til hennes frykt, paranoia og isolasjon som jeg husker fra hennes siste leveår, sier prins William i en uttalelse.

BBC ga torsdag en uforbeholden unnskyldning for hvordan en reporter oppførte seg for å sikre seg intervjuet med prinsesse Diana i 1995.

– Jeg mener dette Panorama-programmet ikke er legitimt og aldri bør vises igjen, sier prins William videre.

Uhederlige metoder

Intervjuet skapte stor oppstandelse, ikke minst uttalelsen hennes om at de var tre i ekteskapet, en referanse til prins Charles' nåværende kone, hertuginne Camilla.

En uavhengig granskingskommisjon har slått fast at journalisten Martin Bashir brukte uhederlige metoder for å få Diana til å stille opp og fortelle om de ekteskapelige problemene med prins Charles.

John Dyson, den pensjonerte dommeren som har ledet granskingen, sier Bashir la fram falske kontoutskrifter for Dianas bror for å påvirke ham til å arrangere et møte med prinsessen.

– Tok livet av henne

Også prins Harry retter sterk kritikk mot BBC etter at resultatet av granskingen ble lagt fram torsdag. I sin egen uttalelse sier han at rapporten er «det første steget på vei mot rettferdighet og sannhet». Han advarer om at de villedende metodene som er avdekket og bidro til morens død, fortsatt brukes i dag.

– Ringvirkningen av en utnyttelseskultur og uetisk praksis tok til slutt livet hennes, sier Harry.

Martin Bashir har sagt at han angrer på fremgangsmåten. Han sa opp jobben i BBC 14. mai på grunn av helseproblemer.