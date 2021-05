Pfizer/Biontech trenger ingen justering for å virke mot nye coronavarianter

Per i dag gir helsemyndighetene to doser av Pfizer/Biontech.Foto: Sandor Ujvari / MTI via AP / NTB

NTB

Coronavaksinen utviklet av Biontech og Pfizer trenger foreløpig ingen justering for å virke mot nye coronavarianter, melder tyske Biontech.

Biontech utviklet vaksinen i samarbeid med Pfizer og sier at det enn så lenge ikke foreligger bevis for at den må modifiseres.

– Det er ingenting som viser at det er nødvendig å endre vaksinen for at den skal virke mot de mest sentrale coronavariantene som har dukket opp, sier Biontech i sin kvartalsrapport.

Har tjent milliarder

Her framgår det også at virksomheten går så det suser. Overskuddet i første kvartal ble på 1,13 milliarder euro av en omsetning på 2 milliarder. Omsetningen i første kvartal i fjor var på 27,7 millioner euro, så økningen er formidabel.

– Biontech fortsetter leveranser av covid-19-vaksiner til over 90 land og territorier. Ved kontinuerlig fornyelse får stadig nye området tilgang til vaksiner, samtidig som vi håndterer nye coronavarianter, sier toppsjef Ugur Sahin.

En tredje dose

Selskapet skriver at det uansett foreligger en plan dersom det skulle bli nødvendig å ta hånd om spesielle coronavarianter. Som en del av denne strategien er Biontech i ferd med å undersøke effektene av en tredje dose av vaksinen. Blant annet vil man undersøke om det gir beskyttelse over lengre tid.

Per i dag gir helsemyndighetene to doser av Pfizer/Biontech.

– Målet med undersøkelsen er også å klargjøre hvordan Pfizer/Biontech skal legge opp løpet overfor godkjennelsesmyndighetene dersom coronaviruset skulle endre seg så mye at det trengs en oppdatert vaksine, skriver Biontech i en kvartalsrapport.