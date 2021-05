Indisk høyesterett beordrer oksygen-plan

En familie kremerer en slektning som er død av koronaviruset, i et improvisert åpent kremasjonslokale i et steinbrudd utenfor byen Bengaluru i India. Foto: Aijaz Rahi / AP / NTB

NTB

Indias høyesterett ga onsdag regjeringen én dag til å legge fram en plan for hvordan sykehusene i New Delhi skal forsynes med oksygen.

Domstolen besluttet å ikke straffe tjenestemenn for å mislykkes i å få slutt på den to uker lang akutt oksygenmangel til sykehus på randen av kollaps.

– Til sjuende og sist ville det ikke skaffe mer oksygen å sette tjenestemennene i fengsel. Vennligst fortell oss hvordan dette skal løses, sier dommer Dhananjaya Yeshwant Chandrachud.

Tjenestemennene kunne ha risikert seks måneders fengsel for å ha unnlatt å skaffe nok oksygen til over 40 sykehus i New Delhi etter at en lavere domstol siktet dem.

Nye rekorder

Etter at det onsdag ble meldt om ytterligere 382.315 smittede, er det nå registrert 20,6 millioner koronasmittede i India siden pandemien startet. Onsdag ble det også meldt om 3.780 dødsfall, slik at totalt antall døde er kommet opp i 226.188.

Ekspertene mener imidlertid at det er store mørketall, og at det kan dreie seg om fem eller ti ganger så mange smittede og døde.

En massiv smittebølge har den siste måneden skjøvet det indiske helsesystemet til randen av kollaps. Syke mennesker trygler om oksygensylindre og sengeplass på sykehus i sosiale medier, mens overfylte sykehus uten nok oksygen ber pasienter flytte ut.

Likene ligger i hauger ved kremasjonssteder og på kirkegårder, og familier må vente i timevis på tur for å kremere sine døde, i tråd med skikkene.

En talsmann for regjeringspartiet i New Delhi, Raghav Chaddha, sier at sykehusene bare får 40 prosent av oksygenet de trenger fra den føderale regjeringen, mens lokale myndigheter prøver å skaffe resten.

Politikerkritikk

Opposisjonsleder Rahul Gandhi i Kongresspartiet sier den eneste løsningen er en full nedstengning siden «regjeringen fullstendig mangler en strategi».

Statsminister Narendra Modi nøler imidlertid med å stenge ned av frykt for de økonomiske følgene. I forrige måned sa han at det er siste utvei.

En rekke delstater har imidlertid innført nedstengninger på egen hånd. Den største, Uttar Pradesh med 200 millioner innbyggere, stengte ned i fem dager denne uka.

De to nest største, Maharashtra og Bihar, er også stengt ned.

Forsøkene på å trappe opp vaksineringen hemmes av mangel på vaksiner. India, som har 1,4 milliarder innbyggere, har hittil bare vaksinert 160 millioner mennesker.