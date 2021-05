Fem gutter i Nederland fengslet etter «pedofiljakt»

NTB

En gjeng tenåringsgutter i Nederland som jaktet på personer de mente var pedofile, er dømt til fengsel og samfunnsstraff etter at en 73 år gammel lærer døde.

De fem guttene, som er mellom 15 og 19 år, ble tirsdag dømt for det dødelige angrepet mot 73-åringen i oktober i fjor. De fikk mellom ett års delvis ubetinget fengsel og flere hundre timers samfunnsstraff. I tillegg må de betale erstatning til den avdødes tre barn.

– Ved å agere som dommere på egen hånd, har guttene brutt loven og skapt usikkerhet og stor uro, sier dommeren i retten i Gelderland.

Det hadde også vært flere lignende angrep i byen tidligere, der guttene kontaktet og chattet med personer de mistenkte var pedofile.

I retten ble kom det fram i tekstmeldinger at den 73 år gamle mannen tydelig hadde svart at han ikke var interessert i en 15 år gammel gutt, fordi han var for ung.

Drapet på den tidligere læreren i Arnhem har vekket sterke reaksjoner blant tidligere elever og andre i den nederlandske byen.