Marianne FaithfulI alvorlig coronasyk: Kan ha mistet sangstemmen for alltid

Da den engelske sangere og låtskriveren Marianne Faithfull (74) ble smittet av coronavirus, ble hun så syk at stemmebånd og lunger ble alvorlig skadet.

– Jeg var nær ved å dø. Skadene har vært veldig store på mine lunger og min hukommelse. Det kunne ikke vært verre. Jeg trodde ikke at jeg skulle få så langvarige skader av covid-19, forteller 74-åringen til Los Angeles Times.

Hun var innlagt på sykehus i flere uker med lungebetennelse i hjembyen London, men kom seg etter hvert til hektene.

Men langtidsvirkningene av Covid-19 preger fortsatt hverdagen til sang-ikonet. Hun må i perioder bruke oksygenmaske, og lider av kronisk utmattelse. I tillegg har sykdommen trolig resultert i at stemmebåndene og lungekapasiteten er påført varige skader.

– Det knuser mitt hjerte

– Jeg vet ikke om jeg noensinne blir i stand til å synge igjen. Jeg tar sangtimer en gang i uken, og jeg gjør mitt beste, men det er veldig tøft. Jeg elsker å turnere, og det knuser mitt hjerte at jeg kanskje ikke kan gjøre det lenger, forteller Marianne Faithfull.

Til tross for sykdommen har hun klart å fullføre sitt 21. soloalbum, She Walks in Beauty, som nærmest var ferdig da hun ble syk. Albumet inneholder 11 av hennes favorittdikt fra 1800-tallet, og er tonesatt av Warren Ellis, skriver The Independent.

– Jeg kan kanskje gjøre fem forestillinger en dag: London, Paris, Berlin og to andre. Men jeg kan ikke reise. Jeg er i Europa, og her blir jeg. Det er greit. Jeg er virkelig europeisk, sier hun til LA Times.

Samarbeidet med Mick Jagger



Marianne Faithfulls debutsingel As Tears Go By (1964) var skrevet av Mick Jagger og Keith Richards fra The Rolling Stones, som også spilte inn sin egen versjon av låta. Foto: Rob Grabowski/Invision/AP/NTB scanpix Les mer Lukk

Marianne Faithfull spilte inn en rekke album på Decca Records etter debutsingelen As Tears Go By (1964) skrevet av Mick Jagger og Keith Richards fra The Rolling Stones.

I perioden 1966 til 1970 skal Faithfull ha hatt et romantisk forhold med Mick Jagger.

Hun gjorde også karriere som skuespiller i filmer som I'll Never Forget What's'isname (1967), The Girl on a Motorcycle (1968) og Hamlet (1969).

På 1970-tallet fikk hun store problemer med narkotiske stoffer, noe som også endret stemmen hennes, og hun ble etter hvert kjent for sitt røffe musikalske uttrykk.

En av rockehistoriens 100 mest innflytelsesrike kvinner

I 1979 gjorde hun comeback med albumet Broken English, som ble nominert til Grammy Award for beste kvinnelige rockevokalist.

Marianne Faithfull er kåret til en av rockehistoriens 100 mest innflytelsesrike kvinner.