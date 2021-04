USAs sentralbank holder fast ved nullrente

I uttalelsen virker sentralbanken mer optimistisk til utsiktene og mindre bekymret for risikoene enn tidligere. Her er sentralbaksjef Jerome Powell. Arkivfoto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs sentralbank fortsetter den nåværende kursen med nullrente, et tegn på at økonomene ønsker flere beviser for en styrket økonomi før de vurderer en endring.