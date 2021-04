Pandemien har pustet nytt liv i vaksinemotstand

NTB

Vaksinemotstanderne var tidligere en marginal gruppe, men under koronapandemien har de fått en ny vår. Det kan få alvorlige følger.

Vaksinemotstanderne har visst å utnytte folks frykt for mulige bivirkninger av koronavaksine, og ved hjelp av sosiale medier nører de aktivt opp under sprøytefrykten.

Helsemyndigheter og legemiddeltilsyn har lenge ligget et skritt etter i informasjonskrigen, der uriktige påstander om vaksine spres flittig, konstaterer den franske historikeren Laurent-Henri Vignaud.

Vignaud er medforfatter til en bok om vaksinemotstand, som skjøt fart da i 1998 omtalte en studie som antydet at MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder kunne forårsake autisme.

Diskreditert studie

Studien, som ble omtalt i legetidsskriftet The Lancet, er for lengst diskreditert, men vaksinemotstanden fikk feste, blant annet i enkelte religiøse miljøer og hos ytterliggående miljøaktivister.

Under koronapandemien har interessen for disse miljøenes teorier og påstander eksplodert, og Facebook-grupper som sprer uriktig informasjon har fått svært mange følgere. Det viser en undersøkelse BBC i forrige måned gjorde i Brasil, Frankrike, India, Kenya, Mexico, Tanzania og Ukraina.

I Frankrike fikk for eksempel Facebook-sider med vaksinekritisk innhold hele 4 millioner «likes» i fjor, en økning på 27 prosent fra året før.

Konspirasjonsteorier

Kritiske teorier om faren ved vaksine er ikke lenger forbeholdt marginale grupper i samfunnet, men er også utbredt innen den franske protestbevegelsen De gule vestene, blant libertarianere og New Age-tilhengere, ifølge First Draft , som spesialiserer seg på å avdekke desinformasjon.

Blant vaksinemotstanderne fins også en rekke konspirasjonstilhengere som har tilpasset sine fra før ville teorier for å gjøre dem mer aktuelle under pandemien, konstaterer Seb Cubbon i First Draft.

Budskapet deres har funnet tilhengere både på ytre høyre- og ytre venstrefløy, påpeker sosiologen Florian Cafiero ved den franske forskningsinstitusjonen CNRS.

Undergraver tillit

First Draft advarte alt i fjor mot at økende vaksineskepsis kunne undergrave kampen mot koronaviruset, men også ramme andre vaksiner som årlig redder millioner av menneskeliv.

Vaksinemotstanderne bidrar også til å undergrave tilliten til seriøs forskning og institusjoner, advarte First Draft i en rapport.

Innflytelsesrike aktivister

En håndfull innflytelsesrike aktivister har ledet an i vaksinemotstanden i sosiale medier, blant dem nevøen til USAs tidligere president John F. Kennedy, advokaten Robert F. Kennedy Jr.

65 prosent av alt vaksinekritisk innhold som ble funnet i sosiale medier i februar og mars, kunne tilskrives Kennedy og elleve andre «ekstremt innflytelsesrike» personer, ifølge Center for Countering Digital Hate i USA.

Forskere ved universitetet i Zürich undersøkte tusenvis av engelskspråklige Twitter-meldinger og konkluderte også med at en håndfull aktivister sto bak mye av innholdet som siden ble delt flittig.

Lette ofre

Millioner av mennesker verden rundt har det siste året sittet innestengt som følge av portforbud og nedstenging, og mange av dem har brukt mye tid på internett for å finne svar på hvorfor og hvordan krisen har rammet dem.

Mangelen på visshet og fakta i den innledende fasen av pandemien, samt dårlig kommunikasjon fra myndighetenes side, blant annet om nytten av munnbind, gjorde at spekulasjoner og uriktige påstander fremmet av vaksinemotstandere fikk fotfeste.

Selv forskernes suksess med å utvikle effektive vaksiner i rekordfart, ble møtt med stor skepsis. Da det i tillegg kom meldinger om mulige bivirkninger hos noen få vaksinerte, ble dette av enkelte sett på som bevis for at vaksineskepsisen var velbegrunnet.

Filmer og videoer

Desinformasjonen på internett, til tider avanserte pakker som den franske dokumentarfilmen «Holdup», er sett av millioner av mennesker.

Filmen hevder verden blir ført bak lyset om pandemien, et budskap også enkelte politikere, artister og andre kjendiser har bidratt til å spre.

Anonyme «leger» har bidratt til å spre desinformasjon om at vaksiner ikke er effektive og til tider også dødelige, og en strøm av videoer hevder å vise mennesker som dør etter å ha fått en vaksinedose.

Faktasjekkere verden over har gransket og avdekket store mengder desinformasjon, og aktører som Facebook, Twitter og You Tube har også trappet opp arbeidet med å fjerne slikt innhold fra sine plattformer. De har langt fra lykkes.

WHO advarte

Verdens helseorganisasjon (WHO) og flere andre FN-organisasjoner advarte i september mot en flom av desinformasjon om pandemien, samt hvilke følger dette kunne få for bekjempelse av viruset.

– Effekten av slik feilinformasjon kan være tragisk, som når mennesker forsøker falske kurer som å drikke blekemiddel, konstaterte Christine Czerniak, som leder WHOs kamp mot desinformasjon.

Falsk informasjon som spres av vaksinemotstandere bidrar til at færre ønsker å ta vaksine, konkluderer en studie utført av Vaccine Confidence Project, gjengitt i mars-utgaven av tidsskriftet Nature.

– Folks vilje til å godta en vaksine er ikke statisk, konkluderte studien.

– Det avhenger i stor grad av aktuell informasjon og følelser rundt covid-19-vaksine, samt på hvilket stadium vi er i epidemien og hvor stor risiko man mener å ha for å bli smittet og syk, slår forskerne fast.

Mye på spill

Svært mye står på spill når det gjelder vaksinering, medgir Alain Fischer, som leder institusjonen som overvåker vaksineringen i Frankrike.

– Dersom for mange ikke tar vaksine, kommer vi aldri til å oppnå flokkimmunitet, sier han.

Slik flokkimmunitet er en forutsetning for å kunne gjenåpne samfunnet og oppheve kravet om å holde sosial distanse og andre smitteverntiltak, slår han fast.