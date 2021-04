NTB

Rundt 4.000 personer samlet seg lørdag nær Zürich for å demonstrere mot coronarestriksjonene i landet, ifølge politiet.

Demonstrasjonen gikk for det meste fredelig for seg, men to personer ble pågrepet og 45 bortvist fra byen, ifølge politiet.

De fleste som demonstrerte, hadde ikke på seg munnbind eller holdt nok avstand. Enkelte demonstranter brukte kubjeller og plakater for å markere sin misnøye mot demonstrasjonene.