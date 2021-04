Kilde: Fem såret i rakettangrep mot flybase i Irak

NTB

Tre irakiske soldater og to utlendinger ble såret i et rakettangrep mot en irakisk flybase der amerikanske soldater er stasjonert, ifølge en sikkerhetskilde.

Minst to raketter traff anlegget til et amerikansk selskap som vedlikeholder fly på Balad-basen nord for Bagdad, ifølge nyhetsbyrået AFPs kilde.

Til sammen fem raketter ble skutt mot basen søndag, og to av dem traff en sovesal og en kantine tilhørende et amerikansk selskap, ifølge den ikke navngitte kilden.

To utenlandske ansatte og tre irakiske soldater ble såret, ifølge kilden. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvar for angrepet. USA anklager jevnlig irakiske militser med bånd til Iran for å stå bak lignende angrep på amerikanske mål.

F-16-fly er stasjonert på denne basen, og flere vedlikeholdsselskaper holder til der med både irakiske og utenlandske ansatte.

Siden Joe Biden ble president i januar har det vært rundt 20 bombe- og rakettangrep mot amerikanske interesser, inkludert militærbaser.

I fjor var det også en rekke angrep. To amerikanere og én sivil iraker er drept i slike angrep siden slutten av 2019.

Norske soldater i Irak er stasjonert ved fly- og dronebasen Ain al-Asad i Anbar-provinsen vest i Irak. I mars ble denne basen truffet av ti raketter.