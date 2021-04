Eksil, dødsfall og morens forsvinning: – Prins Philip hadde en traumatisk oppvekst

Prins Philip (10. juni 1921 – 9. april 2021) begraves i dag

1930 skulle bli et skjebnesvangert år for prins Philip. Han var åtte år gammel og skulle aldri igjen bo under samme tak som sin nærmeste familie.

Som åtteåring ble prins Philip skilt fra sine foreldre og søstre. Han skulle aldri bo sammen med sin nærmeste familie igjen. Prinsens liv var preget av en traumatisk barndom, sier norsk kongehusekspert.

Philip ble født 10. juni 1921 som prins av Hellas og Danmark, og var det yngste barnet og den eneste sønnen til gresk-danske prins Andreas og prinsesse Alice av Battenberg. Philip fikk aldri møtt sin farfar, som ble drept åtte år før prinsens fødsel.

Flyktet for livet

Da Philip var ett år gammel ble familien sendt i eksil som følge av Hellas' tap i den gresk-tyrkiske krigen. Lille Philip sov i en fruktkurv mens familien flyktet over Adriaterhavet. De ble hjulpet trygt i havn av prins Andreas’ søskenbarn, kong George den femte.

Familien slo seg ned i utkanten av Paris, hvor Philip gikk sine første år på en liten skole, før livet ble snudd på hodet. Hans mor Alice, som Philip hadde et nært forhold til, fikk det som beskrives som et sammenbrudd. I årene etter familiens flukt fra Hellas skal Alices oppførsel gradvis ha forandret seg, skriver historiker Philip Eade i et BBC-portrett. Hun fikk diagnosen paranoid-schizofren og skal ha påstått at hun, som den eneste kvinnen på jord, var gift med Jesus.

(Saken fortsetter under bildet)

Her er prins Philip avbildet sammen med unge kong Michael og sine greske slektninger. Fra venstre sitter prinsesse Fedora av Hellas, kong Michael av Romania, hans mor prinsesse Helene, prinsesse Irene av Hellas, prinsesse Marguerite av Hellas, prins Philip og prins Paul av Hellas.

Påsken 1930: Dagen da moren ble tatt

Alices mor skal, etter oppfordring fra psykiatere, ha gått med på at datteren ble tvangsinnlagt på lukket avdeling. Året var 1930, og familien var på påskebesøk hos Alices onkel. Ut av det blå ble leger sluppet inn i huset, hvorpå Alice ble gitt beroligende medisin og fraktet bort i en bil. Samtidig lekte prins Philip og hans søstre intetanende ute i nærområdet, og da de kom tilbake var moren borte. Dette ble slutten på Philips liv med nærfamilien.

Innen 18 måneder giftet samtlige av Philips søstre seg med tyske prinser, og åtte år gamle prins Philip for på rundgang mellom slektninger. Først hos sin mormor på Kensington Palace, så hos sin onkel George. «Onkel Georgie» ble det nærmeste Philip kunne kalle en farsfigur, og fetteren David ble hans nærmeste venn.

– En traumatisk oppvekst

I løpet av de første to årene etter den dramatiske påskedagen fikk Philip besøke sin mor en håndfull ganger. I 1932 ble han sendt på kostskole, og han skulle ikke høre fra Alice på over fem år. Ifølge kongehusekspert Caroline Vagle skulle barndommen prege den unge prinsens liv.

Caroline Vagle er mangeårig kongereporter og kongehusekspert, og medforfattet boken «Med våre egne ord: familien som skapte sitt eget kongerike», som ble gitt ut i 2014.

– Det er ingen tvil om at prins Philip hadde en traumatisk oppvekst. Han ble flyttet mye på og har selv gitt uttrykk for at han manglet et sted å kalle «hjem», sier Vagle til ABC Nyheter.

Da prins Philip i voksen alder ble spurt hvilket språk de i barndommen hadde snakket hjemme skal han ifølge BBC ha spurt «hvilket hjem?». Philip gjorde det godt som elev og snakket varmt om sin tid på kostskolen Cheam, og da sønnen Charles var skoleklar var det dit veien gikk. Charles skal imidlertid ha vantrivdes med det strenge regimet på skolen, og delte ikke sin fars entusiasme for disiplin.

Flyulykken

De kommende årene var fine, men livet skulle nok en gang bli snudd på hodet da søsteren brått gikk bort i 1937. Prinsesse Cecilie og familien var på vei til bryllup i London da flyet de var om bord i styrtet, og alle mistet livet. Cecilie var gravid i åttende måned, og blant vrakdelene ble liket av en nyfødt baby funnet. Cecilie hadde altså født om bord i flyet.

På dette tidspunktet var prins Philip på internatskole i Skottland, og det var skolens grunnlegger og rektor Kurt Hahn som måtte viderebringe den tragiske nyheten til 16 år gamle Philip. Prinsen har fortalt at han aldri glemte følelsen av sjokk som rant over ham den dagen på rektors kontor. Ifølge Hahn tok Philip nyheten «som en mann», og beskriver ham som en motstandsdyktig gutt.

Seks måneder senere mistet «onkel Georgie» livet til kreft. Rundt denne tiden møtte prins Philip prinsessene Elizabeth og Margaret, et møte onkelen hadde lagt til rette for. Det var under et besøk til the Royal Naval College i starten av andre verdenskrig at 13 år gamle Elizabeth omsider forelsket seg i den kjekke unge prins Philip. På denne tiden var Philip en lovende kadett, og han skal angivelig først ha gjengjeldt følelsene fire år senere. Prinsen anså et mulig ekteskap med Elizabeth som en sjanse til å få tilbake det familielivet han mistet som åtteåring, og slik ble det. Dette kom frem i Philips brev til Elizabeth hvor han takker sin kone for «de hverdagslige gledene og følelsen av å være inkludert».

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet fra 1951 viser unge prins Charles på armen til sin far prins Philip, mens prinsesse Anne, i armene til dronning Elizabeth, fanger pappas oppmerksomhet.

Lørdag tar dronning Elizabeth et siste farvel med sin ektemann gjennom 73 år. Sammen har de oppdratt barna Charles, Anne, Andrew og Edward. Philip ble beskrevet som en streng far, men en varm og morsom bestefar.

– Han er blitt kritisert for å ha vært for hard mot sin sønn Charles, og forklaringen er nok hans egen barndom og det at han måtte stå på egne ben i så ung alder. Barnebarnene beskriver ham derimot som en varm og morsom bestefar som stilte opp, så han myknet nok med årene, sier Vagle til ABC Nyheter.

Prins Philip avbildet med sine barnebarn prins William og Harry i 2006.

Både prins William og prins Harry deltar i sin bestefars begravelse lørdag. Dronning Elizabeth har bestemt at medlemmene av kongefamilien ikke skal gå i uniform når hennes ektemann bisettes. Årsaken skal angivelig være ønsket om å unngå eventuelle diskusjoner om hvem som har rett til å bære militæruniform. Dermed risikerer ikke prins Harry, som i fjor sa fra seg sine kongelige plikter, å skille seg ut fra resten av familien.