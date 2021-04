Leger Uten Grenser: Brasil er i en humanitær katastrofe

Carlos Alberto hever armen for et siste farvel med sin avdøde kone, 41 år gamle Aparecida de Freitas, som døde etter komplikasjoner med covid-19. Kvinnen er blant de 360.000 som har mistet livet under koronapandemien i Brasil. Foto: Bruna Prado/AP/NTB

