Britisk vaksinemål er nådd

Den britiske regjeringen har nådd målet om å tilby første dose koronavaksine til alle som er over 50 år, i risikogrupper eller i helse- og sosialtjenesten innen 15. april. Her er det den walisiske pleiearbeideren Elle Taylor som blir vaksinert i Camarthen i Wales. Foto: Jacob King / Pool via AP / NTB

Les mer

Lukk