Antall sykehusinnleggelser blant unge øker i USA

Nylig kunne USA juble over vaksinerekord og milepæl i kampen mot coronaviruset. Samtidig stiger smitten og antall tilfeller av alvorlig sykdomsforløp hos unge øker. CDC er bekymret.

USA tok nylig en rekord i vaksinasjonen mot coronaviruset med 4,6 millioner vaksinerte i løpet av én dag. Samtidig stiger antall innleggelser, og alderen på pasientene bekymrer eksperter. Flere og flere i aldersgruppen 18 til 64 år utvikler alvorlig sykdomsforløp. Årsaken er trolig den britiske mutasjonen, kjent som B.1.1.7, som nå dominerer smittespredningen i landet, skriver CNN.

Flere kommer inn via akuttmottaket

I løpet av de siste syv dagene har USA rapportert gjennomsnittlig 68.000 daglige smittetilfeller, det er en økning på 20 prosent sammenlignet med ukestallene for en måned siden. Antall tilfeller av personer med alvorlig sykdomsutvikling har også økt.

– Antall smittede som kommer via akuttmottakene og senere blir innlagt har økt. Mange av tilfellene er unge mennesker som fortsatt venter på å bli vaksinert, sier lege Rochelle Walensky ved Centers for Disease Control and Prevention (CDC) til CNN.

Tilfeller av alvorlig sykdomsforløp hos unge mennesker øker spesielt i Midtvest-området. Ifølge Walensky jobber CDC tett med sykehusene og lokale myndigheter for å få en bedre forståelse av hvorfor dette skjer.

– Vi jobber aktivt med å finne ut av hva som foregår og hvordan vi best kan få kontroll over situasjonen, sier Walensky.

Sykepleier Patricia Carrete ser ut av vinduet ved sykehuset i El Paso i delstaten Texas.

Vaksineekspert river seg i håret

Delstaten Michigan er blant de hardest rammede og myndighetene frykter at de står midt i en ny smittebølge. Ifølge CDC har delstaten nest flest tilfeller av den britiske mutasjonen, kun slått av Florida. Mutasjonen, kombinert med manglende smittevern blant befolkningen, er trolig årsaken til smitteøkningen.

Ifølge vaksineekspert ved Vaccine Eudcation Center Paul Offit har befolkningen sluttet å følge myndighetenes anbefalninger.

– Folk bruker ikke lenger munnbind og holder heller ikke avstand. Det er veldig frustrerende nå som vi er så nært målstreken, sier Offit til CNN.

Fredag gikk myndigheten ut og advarte mot smitteøkningen, og ba folk ta smittevern på alvor. Samtidig jobbes det på spreng med å vaksinere befolkningen. Så langt har over 35 prosent av landets befolkning fått sin første dose, og 21 prosent er fullvaksinerte.

Likevel er flere titalls millioner av mennesker uvaksinert og dermed fremdeles mer utsatt for smitte og alvorlig sykdomsforløp.