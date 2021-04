Corona har rammet Nord-Korea hardt: – Har trolig bidratt til sult og nød

Nord-Korea hevder at coronaviruset ikke har vært innenfor deres landegrenser. Eksperter er splittet om temaet. Men at pandemien har rammet Nord-Korea hardt økonomisk, er det liten tvil om, ifølge Asia-forsker Stein Tønnesson.

I sin siste rapport til Verdens helseorganisasjon (WHO) gjentar Nord-Korea at landet har holdt coronaviruset borte.

Per 1. april har Nord-Korea utført 23.121 tester, som alle var negative, skriver WHO i en epost til nyhetsbyrået AP.

Andre land har uttrykt tvil om at Nord-Korea har sluppet helt unna pandemien, blant annet på grunn av landets dårlige helsevesen.

Nord-Korea-ekspert og Asia-forsker og ved fredsforskningsinstituttet PRIO, Stein Tønnesson, mener det er ting som tyder på at viruset ikke har vært spredt landet.

– Nord-Korea har minimal kontakt med andre land og sterk kontroll med befolkningen. Om lag 90 prosent av en nokså begrenset utenrikshandel er med Kina. Grenseområdene i Kina har ikke vært spesielt hardt ramt av pandemien, selv om det har vært noen utbrudd, sier Tønnesson til ABC Nyheter.

– Kan neppe sjekke infoen på noen tilfredsstillende måte

Forskeren viser til at Nord-Korea har stengt grensen til Kina for normal handel som følge av pandemien.

Forsker Stein Tønnesson er spesialist på Nord-Korea. Bildet er tatt under Arendalsuka 2018.

– Det hevdes at dette har ført til 80 prosent reduksjon i grensehandelen. Dette har utvilsomt rammet Nord-Koreas økonomi hardt, og har trolig bidratt til sult og nød. Men det kan godt tenkes, i tillegg til Kinas egne tiltak, å ha hindret virusspredning til Nord-Korea, understreker Tønnesson.

– Nord-Koreas handel med Kina skjer med skip, og det er relativt lett å hindre smittespredning i havner ved å forby mannskap å gå i land, legger han til.

– Tror du WHO går god for informasjonen Nord-Korea gir dem?

– De kan neppe sjekke informasjonen på noen tilfredsstillende måte da det nå knapt finnes utlendinger i Nord-Korea. Selv diplomatene har dratt sin vei under pandemien, svarer Nord-Korea-eksperten.

Tønnesson retter også en mistanke mot Nord-Koreas leder, Kim Jong-un:

– Jeg har mistanke om at Kim Jong-un har brukt pandemien som en unnskyldning for en kraftig innstramning internt og reduksjon i avhengigheten av Kina. Kim Jong-un må sikre seg at befolkningen tåler store ofre hvis han kommer i krig med Sør-Korea og USA, og han ønsker ikke å være for avhengig av Kina, som bidro vesentlig til internasjonale sanksjoner mot Nord-Korea i 2017.

Tror ikke på Nord-Koreas coronatall

Nord-Korea har ikke meldt om noen tilfeller av coronasmitte siden utbruddet av pandemien. Her får en restaurantgjest i Pyongyang en dose håndsprit. Foto: Jon Chol Jin / AP / NTB

Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, tror ikke på at det ikke har vært coronasmitte i Nord-Korea.

– Det er høyst usannsynlig med tanke på det intense forholdet mellom Kina og Nord-Korea. Grensen ble straks stengt etter at pandemien brøt ut, men viruset kunne ha spredt seg før det, sier Tikhonov til ABC Nyheter.

– Dessverre ser det ut som om Nord-Koreas rapporter til WHO er mangelfulle, for å uttrykke det diplomatisk, legger professoren til.

Dropper OL på grunn av smittefrykt

Tidligere denne uken ble det kjent at Nord-Korea blir det første landet som uteblir fra sommer-OL i Japan som følge av frykt for smittespredning. Lekene starter i Tokyo 23. juli.

Beslutningen om å si nei til OL-deltakelse framkommer på en nettside som styres av Nord-Koreas sportsdepartement. Der heter det at landet ikke vil delta i de 32. olympiske lekene «for å beskytte deltakerne fra den globale helsekrisen forårsaket av covid-19».

Landet kommer heller ikke til å delta i Paralympics, som arrangeres i perioden etter OL.

Den japanske OL-komiteen uttalte i etterkant at det foreløpig ikke har kommet noen offisiell beskjed fra Nord-Korea om at landet uteblir fra lekene, skriver NTB.

Den sørkoreanske regjeringen beklager på sin side Nord-Koreas beslutning om ikke å delta. I en uttalelse vises det til at sommerlekene at man hadde håpet å benytte lekene til å bringe fredsprosessen og samarbeidet på den koreanske halvøya et steg videre.