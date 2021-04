Ingenuity snart klar for avgang – fra Mars

Slik ser Nasa for seg at en flytur over Mars-overflaten kan bli for Ingenuity. I bakgrunnen står Perseverance, som kjørte dronen ut til der flyturen skal gjennomføres. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech / AP / NTB

NTB

Søndag skal Nasas helikopterdrone Ingenuity etter planen ta av og sveve over Mars. Det blir menneskehetens første flytur på en annen planet.

Ingenuity landet på naboplaneten vår 18. februar, og i påsken ble navlestrengen til kjøretøyet Perseverance kuttet. Siden det har den lille dronen klart seg selv på den røde planetens overflate.

Et solcelledrevet batteri gir kraften som trengs til blant annet å holde komponentene om bord varme nok til at de ikke sprekker i Mars-natten der temperaturene kan stupe til minus 90 grader. Nasa kalte det «en viktig milepæl» da Ingenuity overlevde den første natten alene.

Første gang

Den virkelig store milepælen i dette romoppdraget kan komme allerede søndag. Det er det tidligste tidspunktet som er satt for den første flyturen.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Håvard Fjær Grip til NTB i fjor. Nordmannen jobber ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles og er sentral i Ingenuity-prosjektet.

Før Ingenuity er klar til å ta av må motorer og rotorer testes. Når alt er klart, planlegger Nasa en rekke flygninger fordelt over en måned.

Nye muligheter

Målet er å bruke den første motoristerte flygningen på en annen planet til å samle kunnskap om hva Ingenuity kan gjøre for framtidig forskning.

– Lykkes dette, kan det utvide vår horisont og omfanget av muligheter for utforskning av Mars, sa lederen for Nasas planetforskningsavdeling, Lori Glaze, nylig.

– En kan blant annet begynne å bruke helikopter til å rekognosere områder for landfartøy som trenger informasjon om hvor de skal kjøre og finne ut hvilke områder som er mest interessante å studere. Det handler om å se mulighetene og åpne nye dører, fortalte Grip da han snakket med NTB.