Flyselskaper ber Johnson om å få fly igjen

Britiske flyselskaper vil på vingene igjen og ber statsminister Boris Johnson om å få fly. Her ankommer et par passasjerer flyplassen Heathrow i London i slutten av januar. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

NTB

Storbritannias ledende flyselskaper ber statsminister Boris Johnson om grønt lys til å fly internasjonalt igjen i løpet av de neste ukene.

Lederne for British Airways, EasyJet, Jet2.com, Loganair, Ryanair, Tui og Virgin Atlantic kom med forespørselen samtidig som det ble klart at forbudet mot utenlandsreiser kommer til å vare til minst 17. mai.

Når det lempes på, blir det erstattet av et risikobasert trafikklyssystem, og verdens land blir farget enten røde, gule eller grønne.

Flyselskapenes ledere skriver i et brev til Johnson at de innser at reiser uten restriksjoner trolig ikke er mulig innen 17. mai.

– Det kan imidlertid ikke skje noen økonomisk gjenreising uten luftfarten, og vi er sikre på at vi nå har verktøyene for å muliggjøre en trygg og meningsfylt omstart i mai, står det i brevet som også er publisert i The Sun.

Mener vaksinerte bør få reise

Videre i brevet heter det at «vi mener at vaksinerte passasjerer ikke bør være underlagt reisebegrensninger, og at testing også kan redusere hindringene for å reise, inkludert for områder som anses å utgjøre en viss risiko».

– Bare områder med svært høy risiko vil være gjenstand for strengere tiltak, mener flyselskapenes toppledere.

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe legger fram sin rapport 12. april med anbefalinger knyttet til reiselivet, og statsminister Johnson er mandag ventet å redegjøre for regjeringens plan for gjenåpning.

Rød, gul, grønn

Trafikklyssystemet er basert på ulike faktorer, som andelen innbyggere som er vaksinert i et land, smittetrykket, nye virusvarianter og landenes tilgang til pålitelig data og testing og sekvensering.

Reisende fra land som regnes som grønne trenger ikke gå i karantene, men det kreves en test før og etter reisen. For dem som kommer fra gule og røde land, vil reglene være som i dag med påbud om å isolere seg eller gå i karantene ved ankomst.

Brevet kommer fra samme gruppe ledere som i februar oppfordret regjeringen til å lege en gjenreisingsplan for industrien slik at de kunne planlegge for sommeren. Samtidig etterlyste de ytterligere økonomisk støtte for britisk luftfart for å stimulere og styrke en økonomisk gjenreising når den kommer.