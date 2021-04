Mosambik sier de har tatt tilbake kontroll over by etter jihadistangrep

IS offentliggjorde flere bilder av det som angivelig skal være IS-krigere i Palma i Mosambik. Foto: AMAQ Militant video via AP / NTB

NTB

Hæren i Mosambik sier de har tatt tilbake kontroll over kystbyen Palma, halvannen uke etter at jihadister gikk til angrep på byen.

Rundt 100 jihadister innledet 24. mars en offensiv mot Palma, en strategisk viktig kystby i Mosambik.

Den islamske stat (IS) påtok seg skylden for angrepet tidligere i uken. De sa de hadde tatt kontroll over Palma og drept 55 medlemmer av sikkerhetsstyrkene. Det er usikkert hvor nær tilknytning til IS jihadistene har.

Søndag er byen tom, ifølge talsperson Chongo Vidigal i hæren i Mosambik.