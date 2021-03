Første Everest-klatrere på plass i Nepal siden 2019

Mount Everest ligger på grensen mellom Nepal og Tibet. Det nepalske navnet på fjellet er Sagarmatha, mens tibetanerne kjenner det som Chomolungma. Foto: REUTERS/Navesh Chitrakar/File Photo Les mer Lukk

NTB

For første gang på nesten to år har Nepal tatt imot klatrere som får prøve seg på verdens høyeste fjell. Pandemien satte en stopper for Everest-sesongen i fjor.