Ny rapport: Russland er bedre forberedt enn Nato på storskala krig

På dette bildet tatt fra opptak som ble utgitt 22. september 2020 av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste, deltar fallskjermjegere i en militærøvelse på Ashuluk militærbase i Sør-Russland. (Vadim Grishankin / Russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Natos mange svakheter kan bli skjebnesvangre dersom det skulle bryte ut en storkrig med Russland.

Det kommer fram i en ny rapport fra det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

En militær konfrontasjon mellom Vesten og Russland vil kunne få katastrofale følger. Enorme mengder våpensystemer står utplassert på begge sider, og hundretusenvis av soldater vil bli kalt inn til strid dersom et militært angrep skulle finne sted.



Nå har svenske forsvarseksperter analysert beredskapen på begge sider av det som vil kunne bli frontlinjen i en fremtidig storkonflikt.

Nato er dårlig forberedt



En av hovedkonklusjonene i den nye rapporten er at Nato har åpenbare svakheter i sin beredskap. Medlemslandene øver ikke tilstrekkelig sammen, styrkene er geografisk spredt og landene har ulik militær kapasitet.

Med dette bakteppet mener FOI-forskerne at Russland vil ha et militært overtak dersom en storskalakrig skulle bryte ut, heter det i rapporten fra Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Dersom tiden blir for kort for vestlige forberedelser av forsvaret, så kommer Russland til å ha et tydelig overtak i vårt nærområde, framfor alt på bakken, sier prosjektleder Krister Pallindare til SVT.

USA trenger minst to måneders mobilisering



Forskerne viser til at USA vil bruke minst to måneder på å komme Europa til unnsetning i en tenkt militær konfrontasjon med russiske styrker.

Hovedutfordringen for Nato er ikke styrkenes størrelse og utrustning, men evnen til å reagere raskt i en skarp situasjon, heter det i en av konklusjonene.

Les også: Russisk rakettøvelse utløste krigsalarm i Nato



Video: Forsvaret rykket ut 38 ganger mot russiske krigsfly i fjor