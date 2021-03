Donald Trumps boligmareritt kan ende i alvorlig tiltale: Skal ha blåst opp verdien på egen luksuseiendom

The Seven Springs, en eiendom som eies av den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump, er dekket av snø, tirsdag 23. februar 2021 i Mount Kisco,. Nå er Trump under etterforskning for skattesvindel for å finne ut om eiendommens verdi ble manipulert for å oppnå større skattefordeler. (AP Photo / John Minchillo)

Oppga at eiendommen var verdt 475 millioner kroner, mens den reelle verdien i følge lokale skattemyndigheter var 170 millioner kroner.

Det var i 2015 Trump oppnådde en skattefordel på 180 millioner kroner som følge av opplysninger gitt om det han mente var en formidabel verdistigning på den 2.600 kvadratmeter stor eiendommen i Westchester i staten New York.

Verdistigningen ville i så fall tilsvare en åttedobling av det Trump selv ga for eiendommen i 1995. Da betalte han om lag 65 millioner norske kroner for den storslåtte luksuseiendommen.

Trump kaller etterforskningen «en heksejakt»



Det er to separate etterforskninger som skal ha avdekket det som kan vise seg å være en gigantisk skattesvindelsak, skriver Los Angeles Times.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot Trump, som har avvist påstandene og stemplet etterforskningen som en «heksejakt.»

Trump har oppført eiendommen som et familieferiested, men han skal ikke ha feriert der i løpet av presidentperioden. Les mer Lukk

Men Trumps tidligere støttespiller, advokat Michael Cohen, kan vise seg å bli en viktig brikke i en eventuell tiltale mot eks-presidenten.

Under en tidligere høring i Kongressen bekreftet han at Trump hadde manipuleret verdien for flere av de eiendommer han står oppført som eier av.

Svømmebasseng, bowlinghall og tennisbane

Trump har oppført eiendommen i Westchester som et familieferiested, men han skal ikke ha feriert der i løpet av presidentperioden.

Den cirka 100 år gamle eiendommen skal være svært luksuriøst innredet, og har mer enn et dusin soverom, et innendørs svømmebasseng, en bowlinghall og en tennisbane.

Gigantprosjekt stanset av naboer



Trump skal, ifølge LA Times, ha hatt planer om å gjøre ferieparadiset om til et privat golfsenter forbeholdt eksklusivt klientell, og med høye medlemsavgifter.

Han skal ha hyret inn et arkitektfirma for å realisere de gigantiske planene, men prosjektet ble stanset da lokale beboere var bekymret for at kjemikalier på plenen ville forurense Byram Lake, en lokal drikkevannskilde.

Trump skal dessuten ha planlagt å bygge flere boliger på tomten, men også dette ble stanset, da naboer truet med søksmål.

Les også: Trumps tidligere sjefstrateg: Trump led av tidlig demens

Video: Donald Trump sa han skulle være snill, slik gikk det ikke