Sterke reaksjoner på prins Harry og Meghan Markle-intervjuet: – Dette er en håndgranat inn i det britiske kongehuset

Prins Harry og hertuginnen av Sussex, Meghans intervju med Oprah Winfrey har skapt overskrifter verden over. Mange eksperter anklager de to for å true fremtiden til det britiske kongehuset med anklagene.

Eksperter frykter avsløringene prinsen og hans kone, hertuginnen av Sussex, kom med i det drøyt to timer lange intervjuet med Oprah Winfrey kan ha skadet kongehuset permanent.

Intervjuet, som ble gjort av amerikanske CBS, førte til toppsaker i aviser verden rundt mandag morgen. Kongehusekspertene satte teen i halsen da den ene skandalen etter den andre ble presentert.

Meghan fortalte om at hun følte seg isolert i kongehuset og opplevde rasistiske kommentarer rettet mot deres første barn Archie og at hun selv kjente på selvmordstanker under svangerskapet.

Prins Harry på sin side fortalte om et anstrengt forhold til faren Prins Charles og fortalte at faren og broren William som tronarvinger var fanget i rollene sine.

Meghan mente også at hun ble utsatt for et karakterdrap av den britiske pressen, men at ingen i kongefamilien ville ta henne i forsvar. Hun rettet ikke kritikken mot navngitte personer i kongefamilien eller i det kongelige hushold. De to var også svært forsiktige med å kritisere dronningen.

Intervjuet har kun én vinner

– Dette er en stor håndgranat inn i det britiske kongehuset og monarkiet, sier Robert Jobson til Daily Mail.

Han har skrevet flere bøker om det britiske kongehuset, mest kjent den avslørende boken om hans mor Diana; Diana: Closely Guarded Secret (2002).

– Dette er en grusom tillitsbrist, et svik mot en familie, ja selv et helt land, slår han fast og avslutter;

– Den eneste vinneren her er Oprah Winfrey.

Prinse-anklager kan ikke stemme

Flere eksperter påpeker at Meghans anklager om at deres sønn Archie ikke fikk en prinsetittel fordi medlemmer i kongehuset fryktet at han hadde for mørk hud, må være falske.

– Dette er nonsens. George V-reglene er klare på dette, og de kjenner Harry godt til; Archie vil automatisk bli prins når hans bestefar Charles blir konge, kommenterer journalist Christopher Wilson på Twitter og mener at man dermed også må ta de andre anklagene med en klype salt.

– De har tegnet et bilde av følelsesløse individer som er fortapt i en følelsesløs institusjon. De forteller om rasisme innad i kongefamilien, sier BBCs kongelige reporter Jonny Dymond i sin analyse.

Han tviler på at det britiske kongehuset kommer til å kommentere anklagene, da de er av en svært personlig karakter.

Piers Morgan: – Gi Meghan en Oscar

Den britiske TV-personligheten Piers Morgan er ikke imponert over intervjuet.

– Er det for sent for Oscar-nominasjoner? skriver han på Twitter før han utdyper:

– Dette intervjuet er et fullstendig forkastelig svik av dronningen og den kongelige familien, skriver han og omtaler intervjuet som «destruktivt selvsentrert nonsens».

– Jeg er sikker på at om noen få år kommer Harry til å angre på dette intervjuet. De viser ingen emosjonell intelligens, sier Angela Levin, som selv har skrevet en bok om prinsen, til Daily Mail.

Så langt har ikke Buckingham Palace kommentert intervjuet.