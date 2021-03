New Yorks guvernør vil ikke gå av etter trakasseringsanklager

Andrew Cuomo sier han ikke vil trekke seg som New Yorks guvernør etter flere anklager om seksuell trakassering. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

NTB

Andrew Cuomo sier han ikke vil trekke seg som New Yorks guvernør etter flere anklager om seksuell trakassering.

Flere demokrater, blant dem lederen av delstatssenatet i New York, har oppfordret Cuomo om å tre tilbake for å unngå distraksjoner i det daglige arbeidet med å styre delstaten.

– Jeg kommer ikke til å trekke meg på grunn av anklagene. Det skjer ikke, sier Cuomo.

Tre kvinner har anklaget Cuomo for seksuell trakassering. To av dem jobbet for guvernøren, mens den tredje jobbet i valgkampapparatet til president Joe Biden.

Anklagene mot ham blir gransket, og Cuomo har lovet å samarbeide med etterforskerne. Han har vedgått at hans opptreden kan ha vært «for ufølsom og for personlig».

Etter det som framsto som en svært vellykket håndtering av pandemien i fjor vår, er Cuomo også kommet i hardt vær for håndteringen av koronasyke og dødsfall på sykehjem.