Navalnyj sier han har det bra

NTB

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj sier i sin første uttalelse fra et fengsel utenfor Moskva at «alt er bra».

På Instagram skriver Navalnyj at han er i Kolchugino-fengselet i Vladimir-regionen nordøst for Moskva.

– Men alt er bra med meg, skriver han.

Navalnyj ble pågrepet i januar da han vendte tilbake til Russland. Han ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok i hjemlandet i august i fjor og tilbrakte flere måneder på sykehus i Tyskland før han dro hjem.

Han er dømt til å sone i to og et halvt år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert.