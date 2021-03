Russland sier nye sanksjoner er «fullstendig uakseptable»

– Vi mener slike tiltak er fullstendig uakseptable fordi de gjør stor skade på et allerede dårlig forhold, sier talsmann Dmitrij Peskov i Kreml om de nye sanksjonene.

Han legger til at det er hårreisende å påstå at «det har vært en forgiftning og at den føderale sikkerhetstjenesten FSB står bak».

Flere vestlige land har fastslått at regimekritiker Aleksej Navalnyj ble utsatt for den russiske nervegiften novitsjok i fjor sommer og mener russiske myndigheter sto bak drapsforsøket. Navalnyj ble fengslet da han vendte hjem til Russland i januar.