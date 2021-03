Ti geriljasoldater drept i angrep i Colombia

NTB

Ti geriljasoldater er drept og tre såret i et militærangrep mot en tidligere Farc-base sørøst i Colombia, opplyser kilder.

Ti ble drept og tre såret i det som var et bombeangrep rettet mot medlemmer av den tidligere opprørsgruppen Farc, opplyser en kilde til AFP.

Colombias forsvarsminister Diego Molano omtaler angrepet selv på Twitter, men nevner ikke når det fant sted. Han skriver at 13 Farc-utbrytere ble nøytralisert.

Geriljagruppen Farc ble omgjort til et politisk parti som ledd i fredsavtalen fra 2016 etter å ha ført krig mot staten i flere tiår. Flere geriljasoldater har senere brutt ut og tatt opp våpnene igjen.

Norge var en sentral tilrettelegger under fredsforhandlingene mellom Farc og myndighetene.

Ettersøkt geriljaleder

Molano opplyser at de 13 som han omtaler som nøytralisert, var under ledelse av en mann som går under kallenavnet Gentil Duarte. Hærens bombeangrep mot Farc-utbryterne skjedde i Calamar i Guaviare, et jungelområde sørøst i landet der tidligere Farc-medlemmer fortsatt er aktive.

– Disse narkokriminelle er ansvarlig for rekruttering av mindreårige, for angrep mot våre styrker, for bortføring og ulovlig gruvedrift, sier Molano.

Han varsler at regjeringen ikke kommer til å gi opp før Duarte, en av de mest ettersøkte opprørslederne i Colombia, blir funnet.

Elitestyrke

Fredag i forrige uke lanserte myndighetene en ny 7.000 medlemmer stor elitestyrke som skal kjempe mot opprørere som støtter seg på penger fra narkotikasmugling og andre ulovlige aktiviteter. Styrken skal jakte på medlemmer av geriljagruppen ELN, den siste aktive i landet, samt narkogjenger og tidligere Farc-opprørere som har vendt ryggen til fredsavtalen.

FN opplyste i desember at colombianske styrker har drept 244 tidligere Farc-krigere siden fredsavtalen ble inngått.

Etter fredsavtalen har landet fortsatt å kjempe på flere fronter i en væpnet konflikt mot venstreorientert gerilja, narkotikasmuglere og paramilitære opprørere på ytre høyre som alle kjemper om kontroll over lukrativ kokainindustri og ulovlig gruvedrift.