«Anna Delvey»: Slik lurte den falske arvedatteren New Yorks rikeste og skapte bank-kaos

Etter å ha sittet to år i fengsel på beryktede Rikers Island er Anna Vadimovna Sorokina, bedre kjent under sin falske identitet Anna Delvey, tilbake i New Yorks gater. Nå begynner kappløpet om å fortelle hennes historie.

Historien om den falske arvedatteren som lurte New Yorks rike trill rundt gikk under radaren da hun ble arrestert i 2017. Vennene hennes kjente den da 26 år gamle kvinnen som den tyske riksmannsdatteren Anna Delvey. I virkeligheten het hun Anna Vadimovna Sorokina og hadde vokst opp i den russiske arbeiderklassebyen Domodedovo sørøst for Moskva. Familien hadde riktignok flyttet til Tyskland da hun var tenåring, men den påståtte rikdommen eksisterte ikke.

Sorokina sto tiltalt for å ha svindlet til seg tilsvarende 2,3 millioner kroner ved å utgi seg for å være en rik arving, skriver BBC. Hun hadde funnet veien inn i New Yorks rikmannssirkel, svindlet hoteller og skapt kaos hos flere småbanker i New York. I mai 2019 ble hun dømt til 4 til 12 års fengsel og måtte betale oppreisning på 1,6 millioner kroner. Det ble bestemt at hun skulle deporteres etter soningen var over.

«Anna Delvey» blir til

Det begynte da 22 år gamle Anna Sorokina flyttet til New York i 2013. Hun hadde fått praksis hos en avis på Manhattan. Sorokina fant først veien inn blant New Yorks unge pengesterke ved å utgi seg for å selv være rik. Hun skapte seg en ny identitet som tyskfødte Anna Delvey, en rikmannsdatter av nye penger. 22-åringen hevdet å ha arvet 60 millioner dollar, og historien om familiens vei til rikdom endret seg stadig. Noen ganger var faren diplomat og andre ganger arbeidet han i oljesektoren. Sorokina lurte vennene til å betale for dyre reiser, opphold og restaurantbesøk ved å hevde at overføring av store summer fra hennes utenlandske kontoer ville ta for lang tid.

For å overbevise vennene om sin rikdom forfalsket hun dokumenter for å få lån hos flere banker. Pengene ble brukt på designerklær og vesker tilpasset en rik ung kvinne. Det var først i 2017, fire år etter at dobbeltspillet begynte, at Sorokina ble arrestert. Kort tid etter ble Magasinet The Cut de første til å fortelle New York og resten av verden hvem «Anna Delvey» egentlig var.

Anna Sorokina kort tid etter hun ble arrestert.

Kappløpet om historien

Netflix var tidlig ute med å prøve og knabbe til seg Sorokinas historie. Strømmetjenestegiganten ønsket å betale henne 320.000 dollar for eksklusive rettigheter til saken. Dette fikk myndighetene til å reagere og børste støv av en gammel lov. «Son of Sam-loven» ble etablert i 1970 i sammenheng med seriemorder David Berkowitz, og skal sørge for at kriminelle ikke tjener penger ved å selge sin historie. Loven ble endret i 2001, og medfører nå at ofre og etterlatte må få beskjed dersom den dømte blir tilbudt mer enn 10.000 dollar. I Sorokinas tilfelle valgte bankene å gå til sak mot prosjektet. Dermed havnet Netflix-produksjonen på is.

Den nye «Tiger King»

I løpet av 2019 fikk prosjektet starte igjen, og Netflix begynte planleggingen av miniserien «Inventing Anna», men kort tid etter kom coronavirus-pandemien og filmingen ble nok en gang satt på pause. Den er nå ventet utgitt ved utgangen av 2021, og håpet er at miniserien skal bli deres nye «Tiger King».

Historien om tigerkongen Joe Exotic tok verden med storm da Netflix slapp serien «Tiger King» i 2020. Joe Exotics historie hadde, slik som Sorokinas, fløyet under radaren i flere år.

Anna Sorokina er nå 30 år gammel og er enn så lenge ikke deportert. Hun befinner seg i New York og dokumenterer livet sitt på sosiale medier mens hun skriver sine memoirer.