Khashoggi-rapport kan forverre forholdet mellom USA og Saudi-Arabia

NTB

Etterretningsrapporten om drapet på Jamal Khashoggi, som USA ventes å offentliggjøre torsdag, vil trolig forverre forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

På forhånd er det kjent at den saudiarabiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, i rapporten anklages for å ha beordret drapet.

Khashoggi var selv saudiaraber, men han var kritisk til kronprinsen og hadde flyttet til USA, der han blant annet skrev for Washington Post.

I oktober 2018 ble han drept etter å ha gått inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å ordne med skilsmissepapirer han trengte for å gifte seg på nytt. En hemmeligstemplet versjon av etterretningsrapporten ble ferdigstilt like etter drapet, men Trump-administrasjonen ønsket ikke at funnene ble kjent.

Annen holdning

President Joe Biden ønsker å innta en annen holdning til Saudi-Arabia enn sin forgjenger, og har blant annet varslet at han ønsker å forholde seg til kong Salman og ikke sønnen hans, kronprinsen, som de siste årene har fungert som kongedømmets reelle leder.

Biden sa onsdag at han hadde lest rapporten, men uten å gi noen flere kommentarer.

Rapporten skal heller ikke ha blitt nevnt i en telefonsamtale mellom Biden og kong Salman torsdag. l samtalen anerkjente begge statslederne «landenes historiske bånd og ble enige om å jobbe sammen om felles utfordringer og interesser», heter det i en uttalelsen fra Det hvite hus.

Dette er den første samtalen med kong Salman siden Biden ble president, og Biden har nektet å snakke med sønnen hans.

– Som en oljetanker

Ifølge statsviteren Rajan Menon ved City University of New York og Columbia University vil det neppe komme noen rask og dramatisk endring i forholdet mellom de to landene.

– Enhver grunnleggende endring i et forhold som har vart så lenge, og som er så befestet, og som har sterk støtte fra begge de politiske partiene, kan ikke gjennomføres plutselig, sier han.

– Det er som en oljetanker, du kan ikke bare snu den rundt.

Likevel tror han at rapporten sammen med krigen i Jemen utgjør en mulighet til å se på forholdet med nye øyne.

Noe av det første Biden gjorde som president, var å avslutte amerikansk deltakelse i offensive krigshandlinger i Jemen.

Han har også innført en midlertidig stans i våpensalg til både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som begge deltar i krigen mot den jemenittiske Houthi-bevegelsen.