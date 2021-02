Prins Harry og Meghan skal intervjues av Oprah Winfrey

NTB

Oprah Winfrey har fått det første lengre intervjuet med prins Harry og Meghan siden paret i fjor brøt med det britiske kongehuset og flyttet til USA.

Det 90 minutter lange intervjuet skal sendes 7. mars, kunngjorde CBS mandag. Winfrey kjenner paret godt. Hun var gjest i bryllupet deres i 2018 og bor i nærheten av paret i Montecito i California, der de har bodd siden de trakk seg fra de kongelige pliktene og privilegiene i fjor.

– Winfrey skal snakke med Meghan, hertuginnen av Sussex, i et vidtspennende intervju om alt fra å tre inn i livet som kongelig, ekteskap, det å være mor og filantropi, til hvordan hun takler livet under sterkt press, heter det i en uttalelse fra CBS.

Senere skal prins Harry bli med dem for å snakke om parets avgjørelse om å flytte til USA og framtida. Søndag bekreftet en talsperson for paret at de venter sitt andre barn.

Archie, parets første sønn, ble født i 2019.