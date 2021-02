Israelsk studie: 94 prosent færre coronatilfeller blant Pfizer-vaksinerte

En israelsk soldat blir vaksinert tidligere i februar. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Foreløpige forskningsresultater fra Israel viser at det var 94 prosent færre symptomatiske coronatilfeller blant vaksinerte, inkludert for dem over 70 år.