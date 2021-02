Peter Madsen planla flukten i halvannet år

Peter Madsen ble pågrepet kort tid etter at han i oktober i fjor rømte fra fengselet der han soner en livstidsdom for drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

NTB

Danske Peter Madsen har akseptert en dom på ett år og ni måneders fengsel for et fluktforsøk der han tok et gissel. Han soner allerede en livstidsdom for drap.