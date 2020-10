Peter Madsens gissel: – Hun har vært gjennom et helvete

Da drapsdømte Peter Madsen truet seg ut av fengselet tirsdag, hadde han en pistollignende gjenstand han truet en kvinnelig ansatt, en sivil fengselspsykolog, med til å åpne fengselsdørene. Leder for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, sier at hun og de andre ansatte er sterkt preget etter hendelsen.

– Hun har vært hensatt i en hjelpeløs tilstand og det vet vi er en av de tingene som treffer psyken hardest etterpå. Så hun har vært gjennom et helvete. Det kjenner de på alle sammen , sier han til danske B.T.

Bakgrunn: Drapsdømte Peter Madsen rømte fra fengselet – tok gissel

– Visste hva han kunne finne på

Ifølge forbundslederen ble hun ikke utsatt for fysisk vold.

– Hun har jo utmerket godt visst hva han var i stand til å kunne finne på, så hun var klar over at det kunne bli skikkelig alvorlig, sier han til avisen.

Hun skal også kjenne på skyld over at hun var den som låste opp portene for Madsen, selv om det var under tvang. Sørensen påpeker at hun ikke har noen grunn til å føle skyld for dette, og at alle i fengselet opptrådte akkurat som de skal i en slik situasjon.

Mistenker at han kan ha fått hjelp

Madsen ble framstilt for varetektsfengsling i retten onsdag etter fluktforsøket fra Herstedsvester fengsel, hvor han soner en livstidsdom for drapet på journalisten Kim Wall.

Retten i Glostrup besluttet at rettsmøtet skal holdes for lukkede dører fordi det er mistanke om at flukten er planlagt i samarbeid med en eller flere personer.

Han er også siktet for å ha truet en mannlig fengselsbetjent med at han hadde en bombe. Utenfor fengselet skal han videre ha truet fengselsbetjenten med en pistollignende gjenstand.

Madsen var kun på frifot i fem minutter, opplyste politiet tirsdag. Det ble ikke funnet spor av sprengstoff i beltet, og han skal ha kastet fra seg en våpenkopi rett før politiet gikk til pågripelse.